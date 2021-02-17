舖位租金回落，失業率創新高，有人趁機拓展業務，或開舖創業。我想分享節省開舖開支的3個方法。一般租約除了租金、租期外，還包括差餉、地租、管理費。一般租期2至3年死約，再有2年生約，很多時候生約再訂明約滿後的加租百分比，一般為15%。但現在到處吉舖，現在租期都有靈活彈性，就算1年租期或短租都有業主願意，而生約年期亦可列明到時根據市場情況再作商議，無以前限得咁死。租舖有差餉和地租，分別為租值的5%和3%，若然可以傾到租金全包差餉地租連管理費，加加埋埋慳約一成。

過往2年租約一般有1個月免租期，但今時今日2年租約可以傾到3至4個月免租期，甚至更多。每1個月免租期其實佔去租期內的租金若干百份比，若果傾多幾個月免租期，變相減省租金總支出，有行家傾到令租金變相慳近10%的例子比比皆是。

舖位有頂手費，特別是飲食舖，是新租客支付予上手租客，某程度是當買入其搵食架生，或是單位還原費。旺市搶舖，頂手費當然無問題。有些上手租客並不想花費將舖位還原，就算拆走生財工具也無乜利可圖，面對今日市差，想及早離場，對於頂手費都是抱住收到就收、收唔到都無計的態度。頂手費唔關業主事，只不過業主覺得留低裝修好租啲。在艱難情況下，良心業主若見新租客不介意原有裝修，都不介意上手租客沒將舖位還原。以一個千呎二線飲食舖月租8萬元為例，2年租金192萬元，一般頂手費由15萬至30萬元不等，已相當於2年總租金支出約10%。

總結，延長免租期、租金包差餉、地租及管理費、豁色頂手費這3項，如果全部傾得成，就已經有機會節省至少30%開舖開支。

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