自從舊年通用汽車宣佈將投資發展電動車後，耐世特（1316）股價喺舊年11月開始翻咗一番，公司嘅PE亦已升至19倍，較過去5年平均數高，但喺目前相關板塊嘅股份估值，動輒幾十倍PE嘅情況下，再加上公司盈利有望上升，美國汽車市場喺政策刺激下復蘇，以及北水資金追捧等因素下，耐世特股價仍有條件力爭上游。

根據分析港股通南向資金分析，耐世特於上月為北水十大增持股份之一，排名第六位，南向資金喺1月份淨流入達6.9億元，較上月持股量增加6.2%，反映耐世特今年成為北水新寵，按港交所（388）港股通持股紀錄資料顯示，截至2月16日止，北水持有超過1.34億股耐世特股份，佔已發行股份約5.33%。

耐世特嘅管理層早前表示，管理層對生產復蘇步伐、內地訂單及利潤改善趨勢態度積極，美國市場佔集團重大收入佔比，將受惠拜登上場後加大刺激經濟措施，而世紀疫情未有進一步影響美國嘅生產，公司摩洛哥廠房穩步向上，加上機構投資者普通對內地市場，特別係其客戶吉利（175）、長安（深：000625）及長汽（2333）抱正面睇法，不少大行已調高耐世特2020至22年嘅盈利預測。

全球汽車生產及銷售今年將迎來強勁復甦，預期全球汽車銷售增長約9%，生產增14%；估計海外生產增長會跑贏銷售增長。內地汽車消費需求轉強，預料汽車銷售增長可達10%。中美均為耐世特主要市場，公司2020年表現勝預期，預期去年下半年起復甦勢頭將持續至今年。另外，電動車將對汽車零部件供應商帶嚟銷售均價提升，而傳統零部件供應商正積極留意新能源車帶來嘅機遇，相信透過研發新部件，零部件供應商可以喺新能源車爭取市佔率。

耐世特目前正積極尋求獲得中國新興電動車品牌及Tesla嘅訂單，相信耐世特有較強嘅齒條助力式電動轉向系統（REPS）產品及價格競爭優勢，而電動車品牌亦希望令供應商組合更多元化。雖然相關層面暫時十劃未有一撇，但一旦公司獲得訂單，將為公司盈利及估值，帶嚟龐大潛在上行空間。而3月份將公佈行業數據或觸發公司進一步被重新估值。近日走勢轉強，股價周三喺成交配合下突破，配合北水回歸，股價一望升穿前高位14.7元，並向16元首目標價推進，如行業數據理想獲重估，耐世特更有望突破2018年歷史高位20元，現價買入，跌穿12元止蝕。

古天后

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