產銷「保濟丸」的雅各臣科研藥廠（2633），分拆健培苗苗（2161）上市，健培本月5日掛牌，現價2.39元，較招股價1.2元高出99%。

健培市值21億元，相等於去年盈利高達51倍、去年NAV的3.2倍。雅各臣市值22億元，只與健培相若，持健培54%，較健培抵買得多，亦可母憑子貴。

1）國內最大上市藥企雲南白藥（深 ：000538，市值2,054億元人幣），在港只持有兩家須披露權益的公司，其一正是雅各臣，2018年以溢價的每股2.06元入股，佔雅各臣10.3%，是第二大股東，暫時賬面蝕45%。大雞食細米，有後着。

2）雅各臣是本港最大非專利藥業公司，自2012年起市佔率超過30%，擁有全面的市場滲透率，近乎覆蓋所有醫管局轄下醫院、私營醫院、註冊藥房、執業醫生、零售店。

公司亦致力研發新藥業產品，去年9月底在研產品多達117項，包括54項已獲准註冊，4項成功註册，產品準備推出。

3）去年8月27日，雅各臣宣佈與復星醫藥（2196），就港澳供銷潛在1,000萬劑BioNTech BNT162疫苗，訂立意向書，不排除進一步公佈最新資料。

新疫苗已面世，貨源緊張，聶德權局長4日前表示預購的BioNTech藥苗，首批100萬劑本月底前抵港。雅各臣是時候交代去年訂立的意向書有無新發展，或有何新發展。

4）2020/21年上半年，雅各臣純利1.03億元，按年跌19%，年度化盈利2.06億元計，PE 10.7倍。2021/22年度，不計供銷BioNTech疫苗的可能利潤，預測賺2.6億元，PE 8.5倍，預測PB 0.71倍。

＊雅各臣具優勢，估值偏低，現價1.15元，目標價2.06元（雲南白藥的家鄕價），潛在升幅79%；中途站1.5元（4年前IPO價），潛在升幅30%。

同場加映：去年10月8日於40.2元薦買眾安在缐（6060），設目標價52.2元，昨收78.8元，大超標，較薦買前爆升96%。沽之哉，換馬到國壽（2628），現價17.1元，目標價重溫：22.4元。

1月6日於1.5元薦買美圖（1357），設目標價2.28元，本月初達標斬邊留邊。現價4.11元，6周內較薦買前狂飆174%。上次斬邊留邊後餘貨再沽八成，留二成。

中煤能源（1898）勝在PB低，2020年預測僅0.26倍，神華（1088）0.65倍，兗煤（1171）0.45倍。目標PB0.39倍（己較同業打七折），可見3.59元，現價2.39元，潛在升幅50%。

何車

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