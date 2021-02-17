牛年首次跟蘋果戰友見面，在此謹祝大家身體健康，牛年大吉。

本欄在11月時寫過栢能（1263），當時話佢係bitcoin概念股，這些日子以來，bitcoin已經倍升有凸，可能因掘礦潮已過，栢能未有太大受惠，股價只係由2蚊升到3蚊，未算跟得上，但正如當日本欄所講，栢能的顯示卡非常好賣，實在食正全球WFH，大量添置電腦的需求，當日指半年盈利已比去年全年更高，為全年發盈喜只係時間問題，上周佢亦不負青冰所望發盈喜，話全年賺不少於1.8億，按年激增17倍，跟住股價裂口爆上，本周高見5.98元，再創兩年半高位。

栢能的故事，令青冰聯想到同類股巨騰（3336），作為全球主要的laptop外殼製造商，這個WFH浪潮肯定受惠，本港唔少投行在去年下半年，都為員工提供添置laptop的津貼，自己採購都嫌費時失事，直頭畀錢你哋自己買啦，務求在疫情反覆時盡量WFH，繼續維持服務，做到生意，上周聯想（992）出咗個靚季績，更證明laptop好賣啦。

巨騰上半年賺2.2億元，已比上年度整年多賺7,000幾萬，換言之下半年只要無穿無爛，為全年發盈喜只係時間問題，更何況如上文所述，laptop在下半年的生意應該更勁，全年條數更令人期待，全年賺4億半樓上，無太大難度，即係話依家市盈率不足7倍，息率仲有4厘，認真抵到爛。戰友可能會問，在大牛市中，點會有一隻筍嘢係被市場忽視㗎，但只要你回看栢能，佢在發盈喜前都唔算太標青，只係摱車邊有啲bitcoin概念，才有少許升幅，但盈喜一發，由3.5元上到差唔多6蚊，都只係幾日嘅事，巨騰經歷了幾個月的橫行整固，藥引已經準備好，只待盈喜點起火頭，大爆發將隨之而來。

青冰

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