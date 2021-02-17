公屋市況續低迷，市場不乏平價交易。屯門良景邨有業主劈價三成沽貨，呎價跌穿4,000元，創屋苑居二市場呎價近3年新低。

祥益地產黃文樂表示，良景邨良傑樓3座低層8室，實用面積385方呎，日前獲外區綠表客垂青，該買家鍾情單位客廳及房間均擁內園景觀，加上原業主放盤至今累積減價達66.2萬或30%，新買家認為樓價較外區便宜而且符合預算，遂便決定以153.8萬元（未補地價）購入作自住之用，呎價3,995元，屬低於市價成交。翻查房委會成交紀錄，良景邨對上一宗呎價低於4,000元未補地價成交，已要追溯至2018年3月。而同座一個面積相若的中層單位，去年初以綠表價219萬元沽出，呎價5,840元，即是次成交相差逾三成。

原業主於2013年以約35萬購入單位，是次轉手賬面仍獲利118.8萬元，升值3.3倍。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！