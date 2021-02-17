美國製造業數據對辦，加上通脹預期升溫，連帶推高美國國債孳息，造就美元從約三周低位反彈。當中，對息差因素較敏感的日圓積弱，跌見四個月低位。

美匯指數今日低見90.81，較上週三收市的90.37反彈0.44。過去一週，七大主流貨幣近乎全線向下，只有英鎊逆市上升0.3%；其餘六幣當中以日圓跌1%表現最不濟，餘下澳、紐、加、瑞士法郎及歐元跌幅介乎0.1%至0.2%。

美國2月份紐約州製造業指數由1月的3.5彈至12.1的7個月高位，遠高於市場預期的6，當中新定單指數升4.2至10.8；而追蹤貨品支付價格的指數則增加12.3，攀上57.8的逾9年高位，加上聖路易斯聯儲銀行行長布拉德指美國金融狀況不錯，通漲今年或會重臨，都令市場揣測在需求增加及供應鏈樽頸推動下，物價呈上升壓力，進而可能推高通漲。

話雖如此，聯儲局主席鮑威爾上週三於紐約經濟俱樂部發言時，對儲局未來或因應通脹因素而部署「收水」的外界揣測不以為然，指儘管去年疫情初段至今，美國已恢複創造了逾1,200萬個職位，但要就業市場復元的路途仍相當遙遠，在經濟回復到最高就業和通脹達到2%的目標前，當前的近零息政策仍得維持，而出席同一場合的前央行行長拉加德亦持類近觀點，認為通脹上升不足為慮，暗示歐洲寬鬆貨幣政策的路線不變。這或多或小反映通脹概念是市場短線炒作的藉口。

一眾貨幣中，上周提及的英鎊今日升見1.3908美元，與隔晚再創34個月高位的1.3952相差不足50點子，短期有望挑戰1.4心理關口。另一邊廂，素來對息差因素敏感度較高的日圓，近期明顯受壓，帶動美元曾升見106.22日圓的4個月高位。美國10期國債孳息今日曾見1.331厘，較上週末段的1.2厘增加0.13厘。

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