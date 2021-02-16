2021年才開始一個半月，加密貨幣總市值已由年初的7,000多億美元急升至近15,000億美元，比特幣直逼5萬美元新高，速度快得驚人。這升勢是由幣市不斷出現的利好消息所帶動。其中最受關注的莫過於Tesla購入15億美元等值的比特幣，並計劃將來會接受比特幣付款。不過，加入比特幣會大幅增加一家企業資產負債表的波動性，其他大企業未必效法。此外，面對加密貨幣將逐步成為重要的投資資產類別及龐大的客戶需求，很多傳統金融機構也明白難以忽視這未來新趨勢，所以相繼宣佈加入幣圈。

其中包括Mastercard開放加密貨幣支付，美國最老牌銀行BNY Mellon也將提供加密貨幣服務。今年幣市另一大趨勢便是去中心化金融（Decentralized Finance，DeFi）的爆炸性增長。DeFi生態系統TVL（Total Value Locked）由年初的150億美元大幅增長至400億美元，而總市值也由250億美元升至800億美元，升幅表現遠超比特幣和以太幣等主流貨幣。著名的加密貨幣基金Grayscale也大舉進軍Defi市場。

在過去幾個月間，Grayscale註冊了多個新的信托基金，為機構投資者的需求做足準備，其中包括借貸平台Aave，去中心化交易所Uniswap，及首個Defi收益聚合器YFI 等。

交易Defi幣除了要注意其波幅上落比一般主流幣更大得多外，也要考量黑客攻擊風險。最近期的攻擊事件是Alpha Finance，平台損失了3,750萬美元。Defi項目一般會找著名區塊鏈技術公司做智能合約的代碼審計 (Code Audit)，但這並不能完全防止所有的智能合約攻擊。

因此，在了解各個Defi項目的投資價值時，需了解其技術、團隊實力、營收模式、該平台與其他Defi平台的互動等。 加密貨幣市場風向變化極快。在過往一年，主要加密貨幣市值排行榜改變很大。後來者不斷趕上舊幣。由於以太坊高昂的礦工費 （gas fee） 及Defi激烈的競爭，往後市場或會多聚焦非以太坊的（在其他區塊鏈上） 的Defi 項目。此外，另一市場焦點將是NFT（Non-Fungible Token）非同質化代幣。每個NFT都有獨一無二的標識。可用於代幣化現實生活中的事物，例如藝術品，房地產等，甚至遊戲裝備等。

然而，無論市場改變再快，唯一不變的是，參與加密貨幣時，應對新概念抱開放態度， 同時需審慎管理風險。

Satori Research 聯合創辦人郭開元

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