疫情去年重挫本港經濟，不少本地老字號不敵「市道寒冬」，相繼結業。不過，隨着核心區舖租回落，不少品牌趁機捲土重來，其中曾屹立銅鑼灣多年的「蛇王二」最新易名，並以月租12萬元轉戰灣仔舖，較舊舖租低六成。

「蛇王二」曾於銅鑼灣波斯富街逾40年，屬區內地標店舖之一，惟去年4月不敵疫情結業。中原工商舖黃新宇指，商戶最新易名作「蛇王易」，並以每月12萬元承租灣仔灣仔道218至220B號利昌大廈地下A號舖，面積約1,030方呎，呎租116.5元。

翻查資料，「蛇王二」早年承租波斯富街24號地下A號舖，面積約1,000方呎，當時月租約30萬元。換言之，商戶是次於灣仔重新開業每月慳18萬元或六成租金。

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