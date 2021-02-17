蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

牛年工商｜銅鑼灣老字號「蛇王二」月租12萬轉戰灣仔 慳租六成

1小時前
老字號「蛇王二」最新易名於灣仔利昌大廈一地舖重新開業，較銅鑼灣舊舖租金大減六成。

疫情去年重挫本港經濟，不少本地老字號不敵「市道寒冬」，相繼結業。不過，隨着核心區舖租回落，不少品牌趁機捲土重來，其中曾屹立銅鑼灣多年的「蛇王二」最新易名，並以月租12萬元轉戰灣仔舖，較舊舖租低六成。

相關新聞：新盤動向｜馬鞍山迎海．駿岸招標連沽兩伙四房戶 吸金4,722萬

「蛇王二」曾於銅鑼灣波斯富街逾40年，屬區內地標店舖之一，惟去年4月不敵疫情結業。中原工商舖黃新宇指，商戶最新易名作「蛇王易」，並以每月12萬元承租灣仔灣仔道218至220B號利昌大廈地下A號舖，面積約1,030方呎，呎租116.5元。

翻查資料，「蛇王二」早年承租波斯富街24號地下A號舖，面積約1,000方呎，當時月租約30萬元。換言之，商戶是次於灣仔重新開業每月慳18萬元或六成租金。

相關新聞：公屋成交｜良景邨減價30%賣出 呎價跌穿4,000元

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner