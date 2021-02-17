聯交所上市委員會譴責及批評滿地科技（1400）六名前董事，譴責包括前執董兼主席林清雄、前執董邱志強及鄧慶輝，未就該公司的部份應收款項及預付款履行董事職責；聯交所同時批評獨立非執董陳瑞華、馬崇啟，及俞毓斌，未有積極關注該公司事務並主動跟進他們注意到的特殊情況。

聯交所續指，鑑於邱志強蓄意不履行其配合聯交所調查的承諾，和林清雄蓄意不履行其於《上市規則》所載的責任，及作出《董事承諾》，二人若仍留任該公司董事會，將有損投資者的利益。

因此，聯交所指令該公司委聘獨立專業顧問對內部監控進行檢討；及相關董事參加培訓。

聯交所裁定相關董事未有就該公司的部分應收款及預付款履行董事職責：具體而言，執行董事未能保障該公司的部分資產，而獨立非執行董事未有積極關注該公司事務，並主動跟進他們注意到的特殊情況；促使該公司的財務報表如實、不偏頗地反映該公司的情況；及確保該公司實行有效的內部監控系統。

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