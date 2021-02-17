坊間現正流傳以下似層層的消息，假若一旦成為事實，足以令選舉制度崩潰：

一、選舉時日期

政府可能等待疫苗接種計劃在半年後大致完成之時，才刊憲訂定立法會投票日，在行政長官選舉委員會改選之後。至於選委會只涉及指定團體及立法會功能組別的選民，其基礎只及地區選舉的5.6％，大有理由如期於12月進行。易言之，泛民下次不能透過立法會躍身選委會。

二、候選人資格

繼DQ立法會議員及「大搜捕」之後，人大常委會蓄勢待發取消部份區議員資格，令泛民立法會候選人買少見少。

三、投票權

建制要求取消以BN0取得英藉的港人之投票權，一旦落實禁止雙重國籍，在一視同仁的前提下，可能波及美加、澳紐籍的香港永久居民，涉及人數動輒超過百萬。

四、境外票站

當局準備在內地城市設票站，方便港人投票。新加坡也設有境外票站，但其原則是不為可於三數小時內回來投票的人作特別安排。不過，特區政府是要吸收大灣區的建制票，與人家「就遠不就近」的原則背道而馳。

五、取消區議會

既然建制派難以在短期內翻盤，於是索性取消區議會，以官方委任的地區委員會取而代之，務求杜絕泛民取得選委會近一成席位。

六、改組選委會

選委會1200席中，政治協商會議委員佔51人，為香港地區及界別政協成員4份之1。原本留給區議員的 117席選委名額，可由政協全數接收。當然，還有最後一招，由協商代替選舉特首，連小圈子的門面功夫也省掉。

上述傳言空穴來風，只怕謠言是即將搬上政治舞台的劇本。

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