根據Coindesk報價，Bitcoin最新報50,068美元，過去24小時升3%，再度突破5萬美元大關，年初至今上升逾七成。

受Bitcoin闖5萬美元大關帶動，香港上市一眾Bitcoin概念股連續兩日炒上，火幣控股（1611）漲35.9%，報25.65元，股價由年三十低位11.02元、3日內急升逾倍；栢能（1263）升6%，報5.5元，今早升勢一度超過一成；歐科雲鏈（1499）升25%，報0.75元。

Tesla早前宣佈投資15億美元於Bitcoin，成為Bitcoin近日升勢的催化劑，萬事達卡和紐約梅隆銀行為客戶使用加密貨幣提供便利，加上大摩或投資Bitcoin，為升勢火上加油。

「不管是馬斯克、萬事達卡還是摩根士丹利，這種情緒，這種氣氛和勢頭都是無法忽視的，」最大加密貨幣貸款機構之一倫敦Nexo的管理合夥人兼聯合創辦人Antoni Trenchev表示，「很多人煩惱沒能搭上這趟Bitcoin快車。」

Trenchev警告稱，Bitcoin創下新高後，投資者要為瘋狂走勢到來做好準備，上月價格就曾回調30%。他表示：「短期波動是這種牛市一大特徵，投資者應該做好相應準備。」

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