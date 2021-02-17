其實現在開心事越來越罕見。而Viu TV將《戰毒》搬去King Jer形容為「炮灰檔」的周末晚上，大概是其中一件值得開心的事情。

當大學還在看《太平紋身店》，見到《戰毒》的預告時，雖然都有娜姐，但可能都會像我心中懷疑，好好地一間Viu TV，為何要把自己弄成TVB？當時已經決定了不看《戰毒》。但大家明白，一個個自己私下靜靜地不看這劇，不會令電視台作出今天這個決定。而是要許多人合力在網上網下推動著一些行動，例如杯葛劇集之餘，連坐同時杯葛鎮台之寶Mirror與Error，並成立「ViuTV 停播《戰毒》關注組」，在短短一個星期賺得三千幾個讚好。

一連串的壓力下，Viu TV「從善如流」，做了一個適當的決定來挽救自己。

社交媒體影響到企業實際的運作，這也不是單的例子。有晚在Clubhouse開了一間房，談大家讀報及看電視的習慣。談電視，好自然就說起大台。

當中有廣告界的朋友說，最近一兩年的確有客戶認真考慮，甚至坐言起行，抽起在TVB的廣告。主要有兩種原因。其一，部份客戶覺得再在大台落廣告，效用的確是微。我猜這與目標觀眾是誰有關。其二，大家可能知道社交媒體上有不少人對TVB的各種行徑很不滿，甚至成立了一些反TVB的群組。在Facebook搜尋「抵制TVB」，至少你會見到有兩個專頁，一個45,000人；一個85,000人，不約而同的都是「抵制TVB戰線」。他們做的就像「ViuTV 停播《戰毒》關注組」一樣，是組織大眾力量，一起表達訴求。其方法不外乎派嬲或留言，但的確有很多廣告商是很怕自己的地頭被這樣「洗版」的，於是就要認真考慮是否要更改Media Plan。

當然Reddit對華爾街也是另一個社交媒體集合眾人力量，組織一起反抗的手法。

以往消費者／用戶都是「餵甚麼，吃甚麼」。尤其是當電視台有段時間只得一家，觀眾就更加被動。但社交媒體就讓有同一vision的人跑在一起，然後就多點力量。所以在品牌做社交媒體的朋友，不要以為社交媒體就是做Marketing Campaign，還要了解民意。這一部份可能比搞Campaign更不易處理。

Jansen Lu

http://www.facebook.com/janstechblog

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