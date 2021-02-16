編輯開題「虛擬貨幣虛火降溫？」到底虛擬幣有幾多「虛火」？有些知名人士聲稱虛擬幣只是密碼一堆，毫無價值。的確，若這堆密碼被破解，變成一堆符號，那麼這虛擬幣的價值固然很快歸零。不過，量子電腦仍在試驗階段，遠未普及，只要絕大多數人破解不到就行了。於是幣仍是幣，其密碼功能則繼續發揮。退一步講，千萬年來，計算功能提升的同時，密碼也在升級，永遠總有些密碼是絕大多數人破解不到的。只要虛擬幣密碼跟着升級，問題就不大。

那些知名人士指虛擬幣毫無價值的另一路論據，就是指其如紙幣般，沒內涵價值。如果內涵價值是指使用價值，那麼價值越高，其實越不適合用作貨幣。內涵值太高，人們傾向將之用掉；若純粹用作交易，即此幣的價值只彰顯於交易，則不免有點浪費。何況全球經濟總量（GDP）在不斷增長，具使用價值之物難以源源不絕地相應增加。

不能說沒內涵價值物就不能成為貨幣，只要它能彰顯貨幣價值就可以了。怎辦到？這東西須易攜、便於計價、多人接受、難以複製，而後三者正符合貨幣的計價、交易、保值三大功能。金、銀等不便攜帶亦難計價，當買小額時切幾多出來好呢？多人接受，才有人肯收，完成交易；難以複製，才物罕為貴，保得到值。虛擬幣是否都做不到？

肯定不是。首先，易攜定無問題。若滙價穩定，計價也無問題。而是否多人接受、難以複製，則視乎技術和設計，近幾年的經驗顯示，一般虛擬幣在一定程度上都做到，只差做得有幾好。既然大多虛擬幣都條件滿足所有貨幣功能，那麼無論用來交易也好，保值也好，其貨幣功能已彰顯，幣值亦不應是零而是正數，只差是應有幾大的正數。但這問題連傳統貨幣也不易答：你道美滙值幾多？若不知道，又怎知虛擬幣有幾多虛火？

羅家聰

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