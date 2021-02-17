《南華早報》昨日引述消息指，字節跳動擬尋求分拆抖音於美國上市，報道指，抖音於美國上市不代表排除於香港上市，並指會以第二上市形式於香港集資。不過，字節跳動回應在美上市傳聞不實。

美國司法部於2月10日向聯邦上訴法院申請暫緩審理抖音國際版TikTok的上訴案，而《華爾街日報》引述知情人士指出，TikTok美國業務原計劃出售給甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart Inc.），惟遭到無限期擱置，原因是美國總統拜登就中資科企的潛在保安風險進行全面審查。字節跳動代表與美國國家安全官員之間的討論仍在繼續，這些討論集中在數據安全和防止TikTok收集美國用戶信息事宜上。但是，由於拜登政府決定親自對中資科技公司數據收集所帶來的潛在安全風險作出回應，因此牽涉TikTok交易事宜短期內不會有方案。

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