上篇文章提到一些科技領域投資項目所出現的現象與昔日泡沫情況相似之處，今日繼續討論。

多數泡沫只有一次光輝，爆破後就沒有下次，俗稱「炒燶」。2017年比特幣升過10,000美元，之後大幅回落八成，但到2019年又緩緩上升，升至比上次高位還要高幾倍，這模式跟往常泡沫不同。

此外，昔日熱潮由於資訊不對稱，普遍參與者只能盲目跟風炒賣。如今投資者隨手可獲取有效資訊了解投資項目實況，這點跟昔日泡沫日子不同。又，今次爆升中，身邊九成朋友仍未有接觸過比特幣。過往的所有泡沫，終須有一眾散戶參與，倘若今天只有少數人在狂熱，離泡沫爆破還很遠呢。記得99年科網泡沫時，當時投資者都放下了盈利這個概念。今天的主題是科技產物，但盈利這個概念普遍在投資者心中，不似從前般瘋狂。今天很多被追捧的投資項目多有其獨特性，例如比特幣於虛擬貨幣中的地位、Tesla的電池與自動導航技術、台積電的晶片，三幾年內都沒有取代品，自然可以「吊高來賣」。反觀昔日的泡沫，網頁公司或鬱金香有何獨特性呢？

荷蘭鬱金香狂熱、99年科網泡沫與2008年金融海嘯，在爆破前狂熱不足一年。反觀今天的「泡沫」，比特幣10年前已存在，一直被指是一文不值的「電腦碼」，但持續10年也未死。

泡沫爆破前的氣氛如何？按過往經驗，普遍人會迷信，清醒的人佔少數，連華爾街、金融界也炒作一團。今天看看，買Tesla與比特幣的人並非主流，「清醒人」仍多，「迷信人」算少，看來還未到時候。在未到眾人迷惑瘋狂之時，倘算安全。

綜合而言，今次泡沫與過往有相同與不相同之處，但偏向感覺爆破時辰未到。投資很個人，若大家想參與泡沫，也要控制風險。

止凡

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