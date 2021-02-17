根據最新監管文件，「股神」畢菲特旗下巴郡去年最後數個月減持了蘋果股份，同時買入了電訊股Verizon，保險經紀商Marsh & McLennan Cos.和雪佛龍的股票。

巴郡去年第四季減持5,700萬股蘋果，持股量由9.44億股降至8.87億股，佔已發行股本約5.3%，巴郡至2020年底的蘋果股份持倉總額為1,181億美元，仍是巴郡單一最大持股。

巴郡四季度減持富國銀行、通用汽車，沽清摩通；增持T-Mobile、艾伯維（AbbVie）、默克和百時美施貴寶（Bristol-Myers Squibb）。

巴郡上季買入Verizon、Marsh & McLennan Cos.和雪佛龍的股票，其中持有Verizon和雪佛龍股份價值分別達86億美元及41億美元。

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