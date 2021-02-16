上年12月底比特幣還是25,000美元，短短個多月，升了一倍，與其說是升溫，應該說是熱炒才對。然而這次熱潮是否真的只是虛火呢？回顧一下2017年，比特幣升到2萬美元新高，很快就沒有支持急速下滑，馬後炮地看那應算是虛火。

然而今時今日和2017年相比，市場結構起了很大的變化，基金公司、上市公司、各種家族基金甚至國家政府都入場購買比特幣資產，加密貨幣的期貨、ETF、掛鉤基金等衍生工具相繼推出，投資者對加密貨幣的信心可謂一時無兩。

這些機構和知名人物例如世界首富Tesla CEO Elon Musk，已經為市場累積了足夠的信心，甚至創造出一個無法被逆轉的潮流，發展成為一個FOMO（Fear Of Missing Out）的現象。以華爾街的CFO為例，他們都在擔心不買比特幣的話可能會被股東質疑，甚至因此而被撤換。這也是無可奈何的，眼見其他公司買入比特幣後股價跟隨上升，股東難免會有這種想法。

2017年時幣圈流行ICO（Initial Coin Offering），即以發行加密貨幣代替通過上市招股進行集資。這些ICO背後十居其九都沒有實質產品，賣的都是虛無飄渺的概念、還沒完成的願景。我們叫這些幣做「空氣幣」， 英文叫shitcoin，根本毫無價值。當年的市場熾熱，主要就是炒賣空氣幣，塘水滾塘魚，只是一個接火棒遊戲，這亦是區塊鏈技術和加密貨幣會被人覺得是騙局的主要原因。

4年過後的今天，ICO幾乎絕跡，市場流行DeFi（Decentralized Finance）平台幣。這是因為去中心化金融正在慢慢取締銀行、交易所、基金、保險公司的角色。這些平台吸引了很多加密貨幣資產，透過平台為投資者產生被動收入，而且運作公開透明，我們甚至可以知道這些平台一天賺了多少服務費，服務了多少客戶。

我認為這次絕對不是虛火，而是期待已久的範式轉移已經到來。

CoinUnited共同創辦人兼RedSo合夥人 李思聰

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