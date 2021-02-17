消委會調整市面上23個合資格延期年金計劃，發現投保年齡、最低保費、保費繳付年期、累積期、年金期及內部回報率等有明顯差異，當中5年保費繳付期計劃的保證內部回報率由0.01%至最高3.33%，而10年保費繳付期的計劃所提供的保證內部回報率則介乎0.24%至2.9%。

報告指出，若保費繳付期愈短、累積期愈長，一般可提供較高保證內部回報率。以「中國人壽保險」為例，5年保費繳付期的最高保證內部回報率較10年繳付期高0.1個百分點；又以「香港人壽」港元保單為例，若開始延後領取年金期5年至70歲，最高保證內部回報率可由1.23%增加至2.03%；細看「香港永明金融」5年繳付期的保單，最高保證內部回報率由10年年金期的2.53%增加至20年年金期的2.59%，而10年保費繳付期的保單的最高保證內部回報率則由10年年金期的2.46%增加至20年年金期的2.52%。

以提供5年保費繳付期、10年累積期及10年年金期的年繳保費保單而言，最低總保費介乎18萬元至20萬元，保證內部回報率介乎0.11%至3.05% ，最低為「泰禾人壽保險 」。若上述例子的年金期延長至20年，最低總保費介乎18.6萬元至32.1萬元，而保證內部回報率則介乎0.84%至2.2%，最差為「保誠保險」。

如以10年繳付保費，累積10年後開始20年年金期，保證內部回報率由最低1%至最高1.9%；若累積期延長至20年，保證內部回報率由最低1.25%至最高2.1％，「恒生保險」在上述兩個情況回報最低。

消委會指出，即使保費繳付期、累積期及年金期相同，不同計劃可提供的保證內部回報率仍會有一定差異，建議投保人貨比三家，選擇最合適的計劃，又指產品小冊子所列的內部回報率會因應多個因素而變化，只應作參考，宜向保險公司查詢個人化的內部回報率，以便更準確的比較。

該會又建議，留意利益說明書內所提供的保證／非保證／總回報的數額，特別是「非保證」部份，因在極端情況下，「非保證」部份可以是零。

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