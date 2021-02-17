新春過後，發展商加速推盤步伐。市區新盤混戰爆發，華懋觀塘安峯開售前夕，會德豐地產啟德新盤Grande Monaco明日開價，本周五起收票，料月內賣樓。

該盤今日先開放一個無改動示範單位，單位以1A座28樓A室為藍本，實用面積827方呎，屬三房套房間隔。

單位入門右側為長形傳統梗廚，內連儲物室連廁所。客飯大廳空間偌大，從大門至露台長7.25米。另外，單位一條走廊貫穿三間睡房，兩客房間隔方正。而主人套房內連套廁，附有方形衣櫃位可放置衣櫃或梳妝枱。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目最快明日開價，首張價單超過50伙，涵蓋各類戶型，會維持一期的推盤策略，提供一按及二按。價錢會參考一期的成交價及同區一手樓盤價。將於周五公開示範單位，料同步收票。

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