國泰航空（293）公佈上月客、貨運量數據，公司表示因武漢肺炎持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，航運需求疲弱而繼續大幅削減運力，上月載客為約3.04萬人次，按年跌99%；收入乘客千米數按年減少98.7%。乘客運載率下跌71.4個百分點至13.3% ，以可用座位千米數計算的運力則下跌91.8%。

國泰於1月運載約10.8萬噸貨物及郵件，按年跌28.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少21.7%。運載率上升 19.3 個百分點至79.4%，以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減40.7%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，在客運方面，1月運力按月跌6%，主要是由於香港政府繼續禁止從英國來港的航班。公司在1月中旬恢復從香港飛往倫敦的載客服務，月內只營運了5班該等航班。除了往來亞洲區內的若干需求外，整體客運需求仍然非常疲弱。公司於月內平均每日僅接載 981名乘客，是自去年6月以來首次少於 1,000 人，運載率更跌至紀錄新低的13.3%。

在貨運方面，林紹波說香港和中國內地的貨運需求在1月上旬有所放緩，但隨著農曆新年假期臨近，下半月的需求開始回升。有見主要市場的需求放緩，公司伺機增加其他航點的運力，尤其是西南太平洋和東北亞地區，並指2月份的貨運需求直至農曆新年假期前皆持續穩健，至下半月才放緩。整體而言，預期上年強勁貨運表現，將延續至今年。

林續指，然而倘若香港及其他地區繼續實施嚴格的檢疫隔離措施，公司在未來數月將面對非常嚴峻的挑戰，我們會繼續靈活應變，按市場需求規劃集 團業務及航班網絡。

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