踏入牛年，股市及樓市氣氛向好，惟二手市場仍見業主平價沽貨，甚至蝕讓交易。屬指標屋苑的鰂魚涌太古城，罕見有業主以平手價沽貨蝕使費離場。

中原地產張光耀表示，太古城剛錄得牛年首宗成交，為翠榕閣高層C室，實用面積897方呎，3房套間隔，附有露台，望園景。業主2018年2月以1,780萬元買入，直至今年1月叫價1,800萬元放盤，減價20萬元後，剛以1,780萬元沽出，呎價19,844元，持貨3年賬面平手離場。若計及其他購入成本，包括釐印費及一買一賣佣金，估計實際蝕讓逾100萬元，惟代理指業主未有透露沽貨原因。太古城本月累積20宗成交，平均呎價約19,950元。

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