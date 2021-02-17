多個投資機構對未來幾年通脹上升的可能性及其對投資者構成的風險表示擔憂。

「如果有什麼事值得聯儲局或金融市場擔心，那就是通貨膨脹，」太平洋投資管理公司（Pimco）美國核心戰略首席投資官Scott Mather接受《彭博》訪問時表示。「危險就在於此。」

Voya槓桿貸款全球負責人Jeff Bakalar則表示，經濟正在痊愈並將實現增長，美國國會在這種背景下如此激進，「這就通膨而言是危險的。」

安聯美國投資策略師Mona Mahajan建議增加對銅、黃金、金融債和新興市場債券的配置，以預防通脹風險。她還對美國和歐洲高收益債券市場的某些部份持建設性看法。

「過去十年通脹水平一直很溫和，」Mahajan稱。「這次會不同嗎？隨着疫苗接種，經濟重啟和需求釋放，加之刺激計劃，下半年或許會有一場完美風暴。」

不過沒人預測通脹會像半個世紀前那樣失控。Mather預期美國關鍵通膨指標2021年會呈現區間波動，年底將低於2%，然後會隨着經濟廣泛回暖、工資上漲而加速上升。他表示，需要一段時間通脹才會高於目標水平。

「我確實擔心下半年和2022年的通脹前景，」Blackstone Group全球信貸業務負責人Dwight Scott表示。他特別提到短期內大幅上升的可能性，這可能擾亂市場。他表示，儘管如此，「我們並不認為通脹會飆升和失控。」

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