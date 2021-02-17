【晚上10時50分】

受惠Bitcoin升穿51,000美元，加密貨幣概念股逆市向上。挖礦股Riot Blockchain（美：RIOT）升9.36%，至65.06美元；Marathon Patent（美：MARA）升6.01%，至46.18美元；Bit Digital （美：BTBT）升2.98%，至29.1美元。

【晚上10時30分】

美國10年期國債孳息率創1年新高，美股三大指數低開，道指跌0.39%，報31,399點；納斯達克跌0.92%，報13,918點；標普500跌0.56%，報3,910點。

Shopify（美：SHOP）盤前公佈去年第4季業績，收入按年升94%，至9.78億美元；純利按年升2.98倍，至1.98億美元，均好過市場預期。全年收入升86%，至29.29億美元；純利為3.19億美元，去年則虧損1.24億美元。Shopify表示，預計今年收入將繼續快速增長。現跌7.24%，至1,367.25美元

中概股個別發展，盤後公佈去年第4季業績的百度（美：BIDU）跌3.3%，至315.42美元，虎牙（美：HUYA）跌4.89%，至32.09美元，小牛電動（美：NIU）跌6.42%，至46.25美元。京東（美：JD）則升4.41%，至107.98美元。

被沽空機構Wolfpack Research狙擊的億航（美：EH）昨日跌約63%，至46.3美元。Wolfpack Research發報告指，億航無論對產品、製造、收入以及與合作夥伴的關係均存在造假。現升7.91%，至49.96美元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！