國美零售（493）及國美金融科技（628）公佈，董事會已獲悉，大股東黃光裕的假釋考驗期已於2021年2月16日屆滿，原判刑罰已經執行完畢以及黃光裕已正式獲釋。

國美股價昨日於黃光裕假釋前急升三成，報2.25元，1月至今股價升逾1倍，股價今早略回吐，低開0.9%。

被指涉及非法經營罪、內幕交易罪被判監的國美集團創辦人黃光裕，自去年6月獲准假釋後，去年底更首次露面，他與友人在北京的合照在網上廣傳。現年51歲的黃光裕出獄後的首張照片，據稱是12月29日在鵬潤大廈拍攝，與他並坐的是北京瞻望世紀航空公司董事長張文元。

黃光裕2008年11月23日被北京警方扣查，2010年8月30日法院以他涉及非法經營罪、內幕交易罪，以及單位行賄罪等，被判監14年，刑期從自2008年11月17日起至2022年11月16日止。北京市第一中級人民法院去年6月24日公佈，根據刑罰執行機關報請，裁定黃光裕假釋，假釋監管期至昨日。

1969年出生於廣東汕頭的黃光裕，雖然出身貧寒，但憑獨到眼光，35歲就成為中國首富，三登頂胡潤中國富豪榜，創造「國美神話」，12年前高踞「中國連鎖百強企業」的第一名，年銷售額達1,200億人民幣（約1,313億港元）。

黃光裕入獄後，陳曉臨危受命，接替黃光裕任國美董事局主席，陳曉上任後提倡國美「去黃化」，強調整件事不是「股權之爭、利益之爭」，而是「大股東身陷囹圄還死不放棄對公司的控制權」，身為董事局主席，他有責任和義務站在公司整體利益和所有股東的立場上，抵制大股東控制。

黃光裕獲釋後，國美在12年間大幅落後於老對手蘇寧，甚至被阿里巴巴、京東等電商巨頭拋離，故黃光裕出獄能否令國美翻身，受萬眾矚目。

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