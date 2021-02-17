疫情下，市民減少外出用餐，造就時機予超市、街市等行業成逆市奇葩。其中幾近壟斷本港街市、有「街市霸主」之稱的建華集團，其關連公司「新界仔優質果菜」最新則斥2,420萬元購入天水圍地舖。

市場消息指，天水圍俊宏軒商場地下L21號舖，面積約434方呎，新近以2,420萬元易手，呎價約55,760元。據悉，新買家為該舖目前租戶「新界仔優質果菜」老闆、加禾農業董事李小玲，意味租客榮升為新業主。翻查資料，李氏與「街市霸主」建華市傳關係密切，而上述果菜品牌早年曾於法庭報稱屬建華行政總裁凌偉業，料兩者為關連公司。

至於原業主於2012年9月以3,930.1萬元，購入上述俊宏軒商場地下L19至L21等3個舖位，而目前只售出L21號舖。

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