福祿網絡（2101）上月底發盈喜，預期去年收入按年增長25%至45%，經調整淨利潤按年增長40%至60%，主要受惠於業務增長推動虛擬商品相關服務及網店運營服務的收入增長。

福祿主要於中國經營第三方虛擬產商品及服務平台，以收入計為全國最大，市場份額為7.7%。集團於去年9月上市，屬半新股一族，當時上市正值新股升溫之時，超額認購倍數達1,258倍。雖然市場熱捧，但股價不似預期，首日炒作一輪後，未幾便跌穿招股價8.9元，去年12月時更低見5.04元，較招股價潛水43%。

不過，往後走勢開始走谷底，盈喜後股價更是拾級而上，醜小鴨變天鵝。翻查分配結果通告，前25大股東持貨超過80%，通告亦提醒股權高度集中於少量股東手上，說穿了又係天生貨源歸邊。從圖表出發，整個圓底收集已完成，近日股價亦創出收市新高。首站目標先睇即市新高10.66元，踢穿便海闊天空，止蝕放在10天線8.5元。

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