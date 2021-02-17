新盤市場氣氛持續熾熱，不少項目貨尾均錄承接。恒地（012）旗下馬鞍山現樓新盤迎海．駿岸新近以招標形式，連沽兩伙四房大單位，吸金4,722萬元。

發展商指，迎海．駿岸最新以招標售出兩伙單位，包括6座19樓A室，屬實用1,454方呎四房戶，連租約以2,398.8萬元售出，呎價約16,498元。另一單位為6座11樓A室，同為實用面積1,454方呎四房戶，新近以2,323.8萬元成交，呎價約15,982元。

值得留意的是，上述兩伙單位買家均選取120天即供按揭付款計劃，另於完成交易後，可獲相等於樓價2%的現金回贈。

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