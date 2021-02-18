畢馬威發表報告指，料本港2020/21財年赤字為2,820億元，創歷史新高，但較政府經修訂估計的3,100億元為低；並估計財政儲備為8,780億元。

報告提到逾千億的抗疫基金提供多輪資助和補貼、經常性開支增加、利得稅及薪俸稅稅收減少、賣地收入減少至約400多億等都是赤字主因，而期內股市暢旺令印花稅收益增加，對財赤有舒緩作用。

報告料，經濟下行情況將會持續，而財赤預計將會在未來一至兩年持續。畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人何家輝指出，2003年沙士後四個財政年都出現赤字，而港府早在疫情初期已料至2024/25財年都為赤字，料即使疫情在短期內受控，由於政府收入有滯後情況，如2021/22財年反映2020年的經濟情況，對短期能「滅赤」不表樂觀。

但報告少料2020/21財政儲備仍豐俗，可接受短期赤字。畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人梁愛麗補充，在沒有任何收入下，現時儲備仍可應付22個月經常性可支，而近日新加坡在3,800億元財填赤下，仍宣佈推出110億坡元（相當於83億美元）刺激政策，建議港府可效法刺激本地經濟，包括向每名18至69歲香港永久性居民派發港幣1萬元電子消費券,特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂、70歲以上香港永久性居民可透過高齡津貼收取港幣1萬元現金、向公司推稅務虧損轉回，即本年度稅務虧損可作一次性抵扣上年度應評稅利潤,退回已繳稅款，以及延遲繳交暫繳稅3個月、50%暫繳稅、向每個可徵差餉物業寬減每季度上限2,000元等等。

何家輝指出，相對派發現金，因市民可能用作儲蓄、日後到海外消費，有限期的電子消費券更有利於即時刺激本港消費。他補充，由於財赤大部份是由於一次性抗疫基金，不認為香港出現結構性財赤，目前並不需要動用外匯基金救市；對於是否建議而為「明日大嶼」等基建發債，梁愛麗指港府早前曾推出銀色、綠色債券，有利本港進一步發展債券市場。

近日股市暢旺，有建議政府增加印花稅來增加收入，何家輝認為不應針對單一稅收，並指增加印花稅後可能令交投縮減，抵銷下無助稅收，而周邊地區如南韓近月都降低印花稅，而新加坡的印花稅率如香港相同，現時增加稅率可能會削弱香港競爭力。

而對於近日建議政府擴闊稅基，梁愛麗指上一次檢討稅基已是20年前，認為現時情況已不像當年，是時候檢討當時的建議是否適合現時的財政環境。

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