新春過後，疫情逐漸穩定，股市持續造好，樓市亦持續暢旺，發展商繼續部署推盤。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪指對後市走勢仍然看好，預計LP10將加推最少179伙單位，由於上月不少單位推出後即能沽清，故仍在考慮加價幅度。

盧子豪指，LP10上月上旬開始推出，首月已經沽出495伙，佔樓盤總伙數55%，套現逾50億元，呎均價1.64萬元，帶動集團今年年初至今已經累售514伙，套現逾55億元，當中包括19伙LP6單位，套現逾5.3元，整個項目累計售出2,370伙，超過99%單位售出，套現逾200億元。

另外豪宅市道同樣造好，盧子豪指集團深水灣徑項目新近錄得2座9樓D室招標，以1.68億元成交，呎價高達6.5萬元，項目至今累售14伙，套現35.6億元；而香島項目則累售466伙。盧子豪指，集團今年特別看好豪宅市道，因為疫情逐漸回穩，加上外地都開始使用疫苗，料隨著各地開始通關，豪宅項目在市場上亦比較稀有，相信負面因素過後，升幅都會比較顯著。盧子豪指，料全年整體樓市有5至10%升幅。

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