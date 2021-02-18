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傳卓悅陳健文8.2億「賣殼」沽赫蘭道大屋 較意向價勁劈1.8億

59分鐘前
由卓悅主席陳健文持有的赤柱赫蘭道11號別墅，新近市傳以8.2億元易手，較去年意向價低18%。資料圖片

市場憧憬疫情將逐步受控，豪宅市道轉好。其中卓悅（653）主席兼大股東陳健文於去年9月，放售赤柱赫蘭道11號別墅，最新市傳透過「賣殼」以8.2億元易手，較早前意向價勁減1.8億元。

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市場消息指，由陳健文持有的赫蘭道11號別墅，面積約10,977方呎，新近透過公司股份轉讓，以8.2億元轉手，呎價約74,702元。事實上，陳氏早於去年曾透過代理行放售上述物業，當時意向價為10億元，即成交價低約1.8億元或18%。

據土地註冊處資料，赫蘭道11號別墅於2010年由河北首富高彥明或相關人士，以裕申有限公司名義斥6.6億元購入，創下當時全港非屋地洋房新高成交紀錄。其後於2016年，透過「賣殼」形式，市傳以8億元轉售予陳健文。若以市傳買入價計，陳氏持貨5年，賬面僅微賺2,000萬元或約2.5%。

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