告別農曆新年假期，港股通2月8日收爐後，今日正式重啟。

自去年聖誕過後，港股靠北水湧入而進入大升市，大媽南下建倉，電商及互聯網板塊中，股王騰訊（700）最為活躍。統計數據顯示，1月份，南向資金累計凈流入港股逾3,100億港元；騰訊佔當中912.05億元，比例高達三成。北水由12月22日持股4.29%，月內逐漸增持至5.48%，即使恒指於1月26至29日期間，由高位30,159點累跌6%，北水仍爆買騰訊；其中最誇張的一日，1月26日港股北水淨流入139.47億元，騰訊就搶奪89.43億元，佔比高達六成五。

2月4日北水淨流入見今年最低，僅為38.72億元，在瘋狂淨沽小米、中芯、比亞迪、思摩爾等昔日寵兒下，騰訊仍獲增倉最多，佔近六成（22.6億元）。截至港股通收爐日，北水在騰訊持股比例升至6.23%，股價由聖誕前至內地年假前夕，不足兩個月內升近三成。

聖誕前後至收爐日，心動公司成為北水持股增幅最多的股份，由12月22日的13.94%，升至農曆新年收爐時16.53%，累增2.59個百分點，增持股本比例較騰訊（增1.94個百分點）還多，期內股價累漲1.3倍；IGG（799）成為增持第三大股，雖然在1月曾遭北水減持，但收爐時佔比已攀升回8.49%，期內股價亦漲六成。

美團（3690）是另一隻讓大媽死心塌地追捧，亦是北水佔比第四大增幅的股份。由12月22日持倉6.28%，收爐日升至7.63%，期內股價累漲47%；現時市值逾2.6萬億元，一躍成第三大市值港股。

連登「契媽」Cathie Wood增倉不少的移卡（9923），北水由0.08%增至1.12%；祖龍娛樂（9990）則由1.53%升至2.52%。閱文（772）及網龍（777）一直遭減持，前者股價仍造好，後者則一直弱勢。

微盟獲大媽揼水 成「SaaS第一股」

SaaS板塊亦非常靚仔。兩大「雲概念」股金蝶國際（268）及金山軟件（3888），南向資金持續增股，金蝶北水於12月22日持股佔比17.02%，雖然一個月後略為減持至16.9%，但收爐時已攀升回18.67%，惟期內股價升兩成半；金山持股則持續加碼，由25.83%升至28.22%，股價累升七成。

不過，要講北水的SaaS新寵，非微盟集團（2013）莫屬，更被冠「新經濟SaaS第一股」封號。北水由12月持股20.34%，大增至收爐時25.85%，升幅5.51個百份點，屬SaaS龍頭股中增持比例最大；股價至收爐升近94%。

明源雲（909）主打內房軟件解決方案，北水由12月22日的0.45%，一直增持至目前1.81%，但遠遠不及以上三間同業，股價累漲僅3.3%，表現最差。

專家：北水正值建倉 科技股牛年繼續炒

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，目前北水處於基金建倉階段，比較看好中長線股份，相信上述前景較好的科技股，牛年將持續當炒，受惠於業務發展潛力及市場足夠大，加上北水沒有買收息股的傾向，對科技股相對樂觀。

林嘉麒表示，港股在北水「班資回朝」後仍爆升，反映不止北水買貨，外資及大戶均對大市有信心。面對美股屢創新高，反映國際投資者的風險胃納承受程度高，不擔心大市見頂，故恒指雖間有調整，但每跌到29,000點左右便重彈，可見低位有買盤支持。

目前京東、快手等重磅股仍未納入港股通，他預料一旦納入，將推高港股成交額及氣氛，「水喉會足好多」，相關企業的收入及盈利增長空間大，扭虧為盈亦快，向來是內地投資者的好選擇。

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