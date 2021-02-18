啟德區地皮近日以近1.6萬元樓面呎價售出，而會德豐亦將推新盤Grande Monaco，但同系Oasis Kai Tak卻有買家睇淡後市撻定離場，3年半間勁蝕260萬元定金。

一手成交紀錄冊顯示，Oasis Kai Tak低座D座地下及1樓B室，實用面積910方呎，連花園179方呎，三房套房間隔，2017年9月以2,572.3萬元售出，呎價28,267萬元。買家最初揀用建築期付款，在2018年10月，更改付款方式，追加申請發展商二按。價單顯示，發展商當時提供二按最高可借樓價25%。折扣減少後，成交價增至2,602.8萬元，呎價28,602元。

買家在簽臨時付樓價5%定金，4個月後起每個月付1%樓價，至入伙時須付清90%餘額。惟交易在昨日正式終止，料損失10%樓價，即共260.28萬元。

本報統計，本月新盤市場累錄43宗撻定個案，按月增至少18宗。涉及定金逾5,200萬元。

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