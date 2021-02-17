【本報訊】踏入牛年，股市及樓市氣氛向好，惟二手市場仍見業主平價沽貨，甚至蝕讓。鰂魚涌太古城牛年首宗成交即「見血」，業主以平手價沽貨，惟可能要蝕逾百萬元使費離場。

皓畋兩房蝕180萬

中原張光耀稱，太古城牛年第一單刁為翠榕閣高層C室，實用面積897方呎，三房套間隔，附有露台，望園景。業主2018年2月以1,780萬元買入，直至今年1月叫價1,800萬元放盤，減價20萬元後，剛以1,780萬元沽出，呎價19,844元，持貨3年賬面平手離場。若計及其他購入成本，包括釐印費及一買一賣佣金，估計實際蝕讓逾100萬元，惟代理指業主未有透露沽貨原因。

被喻為新晉「蝕讓王」的何文田皓畋，市場再錄蝕讓。代理指屋苑1座中層A室，實用面積506方呎，兩房間隔，剛以1,050萬元賣出，呎價20,751元。單位2016年以約1,230萬元購入，現沽貨賬面貶值180萬元或15%。資料亦顯示，單位有多次加按紀錄，包括2018年向一間財務公司承造第三按揭，代理估計業主急套現才蝕賣。

市場消息指，九龍站君臨天下3座高層B室，實用面積1,061方呎，三房間隔，享有維港永久煙花海景，以4,650萬元連車位沽出，呎價43,827元。單位2015年以4,600萬元連車位買入，並沒有向銀行承造按揭，即full pay買樓，惟持貨6年升值僅1%，連使費料實蝕約240萬元。

公屋市況續低迷，市場不乏平價交易。祥益黃文樂表示，屯門良景邨良傑樓3座低層8室，實用面積385方呎，業主心急沽貨下，劈價三成以綠表價153.8萬元沽出，呎價3,995元，為屋苑近3年來居二市場呎價首次失守4,000元。