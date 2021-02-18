美國聯儲局官員在1月26日至27日的會議紀錄顯示，縮減大規模資產購買計劃的條件還需要「一段時間」才能滿足，這令2022年之前能否開始減少寬鬆留下了疑問，會議紀錄顯示：「鑑於經濟距離這些目標尚遠，與會者判斷，可能需要一些時間才能取得實質性的進一步進展。」聯儲局目前每月購買1,200億美元的美國國債和抵押貸款支持證券。

儘管一些地區聯儲行長提出，如果經濟表現好於預期，則有可能在2021年下半年削減債券購買規模，但聯儲局主席鮑威爾表示這樣的討論還為時過早，他引述了2013年減碼風暴的教訓，當時有報道稱央行正考慮減少債券購買，這擾亂了市場並打擊了經濟。

聯儲局的官方指引表示，將繼續按當前速度購買債券，直到經濟朝着充份就業和2%通脹目標「取得實質性的進一步進展」。但是美國國債孳息率上升，原因是人們更加樂觀地預計，美國總統拜登和國會民主黨人將推動更多的財政刺激措施出台，從而加快經濟從疫情影響中復蘇的速度。

「與會者指出，有效的疫苗接種計劃的前景，最近頒佈的財政支持，以及額外財政行動的潛力，已經促使他們判斷中期前景已經改善，」據會議紀錄稱。「儘管如此，與會人員一致認為，經濟仍與委員會的較長期目標相距甚遠，前進的道路仍然高度不確定，而大流行病繼續給前景構成相當大的風險。」

會議紀錄稱：「許多與會者強調了區分相對價格的一次性變化和通脹潛在趨勢變化的重要性。」這些一次性變化「可能會暫時提高通脹指標，但不會產生持久影響」。

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