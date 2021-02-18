美股三大指數期貨全線向下，道指期貨跌0.5%﹔標指期貨跌0.6%﹔納指100期貨挫0.9%。

按交易金額，最活躍個股PLTR跌7.7%、TSLA跌2%、Walmart（WMT）跌5.4%

增長型科技股受制美國債息抽升至1.3厘水平，令投資者對極高估值的股票興趣降低，以市銷率達27倍的Tesla（TSLA）為例，其股價較1月高位下滑逾一成。

不過女股神Cathie Wood於周三以行動支持Tesla，合共掃入132,128股TSLA，現價計大約價值1億美元，但暫時未見對Tesla有支持，盤前跌2%至781.77美元。

另一方面，Bitcoin突破5萬2美元後反覆，最新報51,888美元。

同時北美首隻「實體」Bitcoin ETF（BTCC）將於今日登場，經多倫多交易所交易。雖然目前美國未有相同產品，但不少投資者經場外交易OTC方式買入GBTC，作追蹤Bitcoin之用。

美國ETF發行商VanEck及Bitwise目前正向監管當局申請推出類似BTCC的產品。

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