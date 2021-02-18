牛年首個新盤登場！日前長實（1113）以近103億元購入啟德跑道地，「麵粉價」每呎近1.6萬元。同區會德豐地產Grande Monaco今日原定在3時開價，疑因同區地皮開標而調整價錢，延至晚上近8時半公佈首張價單，共68伙，一房折實價766.2萬元起，折實平均呎價23,795元，發展商形容為「啟航起動價」，比一期1月初首批均價22,669元，貴約5%。

會德豐宣佈，Grande Monaco首批單位涉及68伙，戶型涵蓋1房至4房，包括16個1房、39個2房、1個3房及2個4房單位，單位實用面積由351至961方呎。售價由963.7萬至3,044.6萬元，呎價27,456至31,798元，平均呎價為29,929元。是次提供5種付款方案，買家如選用「180天現金優惠付款計劃」，可享最高20.5%折扣優惠，折實價766.2萬元起，折實呎價21,829元起，折實平均呎價23,795元。

翻查同區新盤價錢，1月初同系列一期Monaco首批80伙，折實平均呎價22,669元，是次二期首批賣貴5%。附近二手屋苑樓齡最舊只有4年，現時二手成交呎價約2.1萬至2.37萬元，Grande Monaco開價貼近二手價。

發展商指，68個單位預計可套現約9.8億元，折實約7.8億元。 當中入場單位為1B座5樓D單位，屬1房戶型，實用面積351方呎，折實766.2萬元，呎價21,829元。2房入場是1A座3樓C室，實用面積450方呎，折實 1,071.5萬元，呎價23,8112元。3房入場是1B座5樓A室，實用面積573方呎，折實1,357.7萬元，呎價23,695元。4房入場是1A座3樓B室，實用面積961方呎，屬今次Grande Monaco樓王，折實2,271.4萬元，呎價23,636元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，Grande Monaco首張價單68伙開價合理，造價與同區一手貨尾相若，加上二手放盤不多，相信可以延續1期的熱烈銷情。啟德現時二手屋苑每呎實用租金約35至55元，租金回報普遍約3厘，料可吸引投資收租客入市。

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