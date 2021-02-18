美國政府出售位於南區壽山村道的美國駐港領事館宿舍物業有新進展。交易原於去年12月完成，一度因中美緊張局勢而成交暫緩，踏入牛年，就土地註冊處文件顯示，項目買賣協議備忘錄完成註冊，意味獲得中央開綠燈，重新完成交易。

恒隆回應本報查詢指，很高興賣方已完成其外交義務並獲得中國中央人民政府的同意，因此正與賣方處理完成交易事宜，並將於適合的時間作對外公佈。美國駐港總領事館發言人則指對交易未有更多回應，並指買賣雙方都需要更多時間關閉相關物業。

恒隆地產去年透過旗下堅弘有限公司以25.66億元購入壽山村道37號，土地註冊處資料顯示，上述地段於2020年9月16日簽定臨時買賣合約，並早已經於9月30日簽定正式買賣合約，成交金額為25.66億元，買家為恒隆旗下堅弘有限公司，每方呎地價54,138元。最新資料顯示，土地註冊處已為該協議備忘錄完成註冊，文件由美國駐港總領事史墨客(Hanscom Smith)、恒隆地產行政總裁盧韋柏簽名。

項目於去年底時，恒隆公佈於12月21日接獲土地註冊處發出函件，被告知由於美國駐港總領事館不是一般商業主體，而壽臣山村道37號不是普通房產；該物業的出售涉及中美兩國的外交事務，不是一般商業行爲；美國政府應於60天前經外交部向中國政府提出申請，並得到書面答覆同意後，才可於土地註冊署註冊。結果被中國政府通知至今約兩個月後，恒隆最終於近期完成美國駐港總領事館壽山村道項目的交易。

壽山村道地段地契屬舊式官契，由政府直接批出土地，理論上美領無須遵守特定條件已可進行自由買賣。而地契顯示，政府由1924年起批出75年，並可再續75年，故該地契將於2074年到期，目前尚未到期。

分析：拜登年代放行屬「畀面」

經濟學家徐家健分析，美國拜登政府舉措向中國表明了他的風格與特朗普時期不同，不會流於口舌之爭，例如台灣總統改稱民選領袖，向中國擺出可以重返談判桌的姿態。不過，料拜登不會如奧巴馬年代的做法，涉美國國家全事宜會企硬，因為是兩黨共識。中國亦一人讓一步，雙方互予甜頭，為展開對話做準備。

他指出，本港美國領事館物業對兩國都不重要，因為物業位處香港，亦只是一次性事件，中國早前阻止交易完成屬政治操作手段，令事件成功門檻提得很高，如今在拜登政府時期放行，猶如給予拜登面子，亦向新政府釋出善意。

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