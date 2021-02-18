豪宅再錄大額成交。由九龍倉持有、由會德豐地產負責銷售的山頂77/79 Peak Road剛連錄兩宗成交，涉資逾11億元。

其中77A Peak Road洋房，實用面積7,388方呎，成交價5.98億元，呎價80,942元，屬一手市場逾1年半以來最大宗成交。另77D Peak Road洋房，實用面積6,266方呎，成交價5.51408億元，呎價8.8萬元。發展商考慮短期內將推出更多優質洋房，以滿足市場及買家需求。

超人李嘉誠旗下長實（1113）的西半山波老道21 Borrett Road，日前以4.59億元連3個車位沽出頂層天池樓王，單位實用面積3,378方呎，呎價高達13.6萬元，打低山頂Mount Nicholson，登上全亞洲最貴分層呎價樓王寶座。

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