【本報訊】美國國庫債券出現沽壓，令國債價格下跌、債息上揚。摩根大通期貨交易員Matt Booras分析稱，若投資者憧憬美國經濟反彈或提升美國GDP預測，今輪美債孳息上升對股市影響不大。然而，假若美國國債需求縮減，在此情況下美股無可避免受衝擊。

美原油日產量跌

美滙指數於周三高見91.037，升0.58%，為本月8日以來高位 ; 美國10年期國債孳息周二曾觸及1.333厘，為今年2月初以來最高，其後略為回軟至1.2804厘，今年內累升約40點子。

美國商務部周三公佈，1月零售銷售經季度調整後升5.3%，遠優於市場預期升1.1% ; 扣除汽車、燃油、建築物料和食品服務後的核心零售銷售勁升6%。雖然美國零售銷售數據表現亮麗，但無法提振大市表現。美股周三開市後約20分鐘，道指報31507點，跌14點，標普500報跌10點，報3922點，納指跌82點，跌13,964點。

此外，美國暴雪天氣令中部地區油井營運陷入停頓，料全美原油產量每日縮減最少約350萬桶。《華爾街日報》昨指，沙地阿拉伯擬趁油價回升時增產，紐約期油昨日曾升見61美元，其後回軟0.55%至每桶59.72美元，倫敦布蘭特期油報每桶63.29美元，跌0.09%。