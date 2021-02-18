港股通周四復市，內地股市高開低走，拖累恒指結束連漲七天，收市跌489點，報30,595點，主板成交2,826億元。港股通南向資金買賣成交為948億元，北水淨流入142億元；其中滬股通僅增倉27億元，深股通則增倉115億元，佔總額八成。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股，仍是常客騰訊（700）、中移動（941）、美團（3690）、中海油（883）、中芯（981）等，北水成交額介乎37億至95億元。惟美團錄淨沽2.3億元。

另外，中國飛鶴（6186，-8,380萬元）、藥明生物（2269，-4,100萬元）在滬股通錄淨沽；心動公司（2400）、保利協鑫能源（3800）及恒騰網絡（136）則在深股通淨沽2億至4億元左右。

淨流入最多股份，中移動（40億元）、中海油（19億元）及中芯（3億元）等制裁股獲北水湧入後，股價逆市升1.5%至2.6%。紫金礦業（2899）亦獲增倉8億元，騰訊則增39億元，但股價略跌現回吐。

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