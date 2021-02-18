環球經濟在2020年受到新冠肺炎疫情衝擊，但是亞洲固定收益市場表現相對強韌，而且在環球有利環境及持續的政策支持下，相信今年有望發揮較佳的上升潛力，但由於疫情對不同市場和行業類別的信貸市場影響各異，所以信貸挑選會是投資關鍵。

中國債券孳息吸引

中國是去年全球少數仍然錄得正增長的主要經濟體，預期今年按年增長將加快至8.2%，到2022年則會回落至趨勢增長區間，即5%至6%之間。現時中國債券的孳息率偏高，實質孳息率處於正數，好像10年期國債孳息率已重回約3.3厘水平，較美國國債高約2.4厘，兩者的息差可觀。從孳息曲綫來看，我們認為5年至7年債券孳息率的相對價值吸引，尤其高於長債。

此外，我們亦看好從營運到融資都較少依賴美國的具系統重要性國有企業。還有，以中國本土市場為重心的行業同樣是具潛力的機會，例如公用事業、房地產、電訊和媒體行業。

雙印債市前景仍可看好

在中國以外，印尼是另一個可以看高一綫的亞洲區國家。雖然印尼受到疫情的打擊是區內最嚴重，並且是自亞洲金融風暴以來首次錄得按年負增長及術性衰退。不過，印尼政府採取了債務貨幣化等前所未有的刺激經濟措施，這有助提振經濟增長及維持信貸市場的投資信心，相信現時主權債券信貸評級短期內不會被調低的風險。我們估計若當地經濟前景轉強，不論是債市及印尼盾滙價在2021年走勢均可靠穩。其中特別可看好擁有充裕流動性及穩健企業管治往績的優質高收益企業。

至於印度市場較中國及印尼略為遜色，企業被降至非投資級別的風險是我們一直關注，但對於整體經濟狀況不太感到憂慮。我們認為於印度具有全國龍頭地位的國有企業及能夠獲得母公司支持的再生能源公司都是可以部署的投資對象。

總結而言，全球經濟預期在今年下半年將開始逐步復甦，亞洲區的增長動力相信仍高於其他已發展地區，亞洲債市勢將繼續出現不同的吸引投資機會。

Murray Collis

宏利投資管理亞洲區（日本除外）固定收益副投資總監

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