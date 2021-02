恒指一口氣衝上31000點,如北水上星期二暫停後,4個半交易日累積升幅達1,765點或6%。今日A股復市,北水回歸,究竟係沽壓湧現抑或更上一層樓,好快就知結果。最好劇本係好似噚日咁,低開後一級級上番嚟,都係嗰句,hope for the best and prepare for the worst!

新股諾輝(6606)今日上市,令市場驚訝的是分配結果,公開發售超購逾4,000倍,一手中籤率僅2%,認購200萬股始穩獲一手,涉及資金達5,000萬元,名副其實賺埋都唔夠畀息。細飛難中大飛蝕息,新股遊戲越來越難玩,相信要趕走一批人,情況始能改善。

周二在午市急Call節目推介鐵貨(1029),三扒兩撥升抵目標價。另一隻在fb提及的嘉泓物流(2130),亦成功企穩高位。京東集團(9618)分拆京東物流再進一步,嘉泓有影子概念,預期會翻叮再翻叮。集團早前預喜,全年經調整純利增長不少於1.5倍,京東物流估值超過3,000億元,嘉泓市值只得18億元,資金瘋搶下其實好好炒。破頂不估頂,下面望住均價約7元操作便可。

唐牛

