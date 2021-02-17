【本報訊】日本快速服裝品牌Uniqlo母公司迅銷 （6288）於周二（16日）收市後，市值一度達1,030億美元（約7,950億港元），首度超越Zara母公司Inditex，一躍成為全球最大服裝零售商。迅銷周三在日股價已連升8日，報10.265萬日圓，過去一年累計已升逾1倍。惟迅銷昨日在港股價回吐，收市報74.8元，跌1.8%，最新市值7,934億港元。

競爭對手Inditex股價插水

據《日經新聞》報道，迅銷董事長兼首席執行官柳井正於年初對員工表示，集團已經達服裝領域排名第一的位置。反之其主要競爭對手，Inditex於周二收市時市則值約817億歐元（約7,563億港元），其股價受疫情影響，按年下跌逾15%。

Uniqlo近年將業務重心放在亞洲，特別是疫情下快速復蘇的內地市場，截至去年11月，集團於全球共開設2,298間Uniqlo門店，六成位於日本以外的亞洲地區，其中中國門店數達815間，為僅次日本的第二大市場。與此同時，ZARA約七成門店位於歐美地區，均受疫情嚴重打擊。

據迅銷截至去年8月底的全年業績，大中華區毛利率達14.4%，已超越日本的13%。而日本及大中華地區回復步伐超越預期，整體業績表現亦高過預期，並預料2021年財年綜合收益將增長9.5%至22,000億日圓。