【本報訊】牛年首隻超購王新股諾輝健康（6606）今日首掛，昨晚暗盤一度升兩倍，收報69.3元，升159.9%，一手賬面賺21,320元。據本報統計顯示乙組投資者共23,587名食白果，以九成孖展入飛計，最多者或白蝕孖展息達13,851元。

此外，有份分貨的大手客亦未必笑着離場，即使諾輝股價在首掛日升兩倍，扣除孖展息等因素後可能仍要輸錢。

諾輝以上限價26.66元定價，公開發售錄得4,132倍超購，凍資達8,400億元。一手中籤率只得2%，所有甲組投資者未能穩獲一手，乙組客亦要認購200萬股或5,385.7萬元才穩獲一手，就算是760名以「頂頭槌飛」出擊的投資者，也僅82人獲兩手，其餘都是一手500股諾輝。這次罕有出現擁乙組資格認購的大手客一手不中的情況。

頂頭槌飛利息成本5.3萬

參考輝立暗盤平台，諾輝開市已升1.19倍至58.4元，最多累升1.96倍至79元，收報69.3元，升159.9%，一手賬面賺21,320元。問題在於，連「頂頭槌飛」最多只獲兩手，當向券商借九成孖展造頂頭槌飛，年利率可達2.98%及鎖資7天，單是利息成本已大約53,000元，縱使以79元沽清兩手諾輝，仍未必能覆蓋利息成本。

以輝立暗盤價計，頂頭槌飛賺價蝕息，虧損達1.1萬至3.2萬元。如能向銀行借入1厘息的孖展，則勝算較大，對於只獲分一手的頂頭槌飛投資者，扣掉孖展成本約1.78萬元後，賺3,000多元。

金利豐研究部執行董事黃德几形容，目前新股熱潮已屆「史詩式」階段，無論是超額認購倍數、參與人數及個別新股首日上市表現，均接近泡沫水平。以諾輝而言，集資規模小兼嚴重超額，黃預料在市場氣氛亢奮下，首日股價升一倍沒難度，但對諾輝憧憬不大，不建議散戶高追，「如果下次有新股超額認購倍數好驚人，但股價升幅不似預期，或者高開之後隊落嚟，咁呢轉新股熱潮會明顯降溫」。

宏高證券投資經理梁杰文認為，雖然IPO市況演變至乙組也難分貨，但因持續有新股錄誇張升幅，造成投資者的預期是有賺錢機會，料投資者不會因諾輝的個案，而避免參與認購狂熱新股。

昭衍孖展急增 賽生明招股

其他新股方面，正在招股的昭衍新藥（6127），昨日孖展反應急升溫，11間券商累計為其借出約326.7億元孖展額，相當於公開發售集資5.89億元計，超購54倍，其中輝立借出72億元，較昨日多逾一倍；富途借出52億元；耀才借出35億元。

賽生藥業就接力明日起招股，市場消息指出，賽生藥業的招股價初步定於17.2元至18.8元，每手500股，入場費9,494.72元，預計3月3日上市，集資額最多為21.8億元，聯席保薦人為摩根士丹利、中金及瑞信。

另外，主打殺蟲驅蚊產品的朝雲集團通過上市聆訊，保薦人為摩根士丹利及中金，去年傳計劃集資約7.8億至15.6億元。