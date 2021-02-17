停牌超過3年的康宏環球（1019），預告將於周三（17日）刊發2017至19年年度業績。消息透露，康宏連續3年錄得虧損，其中2017年受自營投資業務蝕近9億元拖累，全年虧損（Loss for the year）急增至14.5億元，資產淨值半年蒸發近70%，僅剩約15億元。據悉，自營投資業務投資集中於許多涉及「謎網50」的股份，包括中國綠色（904）及第一財務（8215）等，而該些股份當年因被獨立股評人David Webb揭發互相持股成為一個網絡，導致股價大瀉，更有多間被證監勒令停牌，對康宏年內業務造成巨大損害。

該年康宏的借貸業務、資產管理業務、企業融資業務及證券交易業務亦錄不同程度的下跌，甚至轉盈為虧。不過，康宏旗下獨立理財顧問（IFA）業務，在近兩年則成功止血救亡，由2017年錄分部虧損近5億元，降至2019年僅蝕約4,000萬元。

2017全年蝕14.5億元 資產淨值剩15億元

David Webb在2017年5月發佈的「謎網50」關係圖，引爆本港金融圈近年最大宗的醜聞。作為謎網風暴核心股份之一的康宏，於2017年12月起停牌，前主席王利民、前財務總監陳麗兒等多名前任高層，同月被證監會及廉政公署帶走，而人稱「醫生」、被指一直掌控康宏及多間其他「謎網股」的康宏前執董曹貴子，在2019年被廉署正式落案起訴串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述，但最終脫罪。

在曹貴子「掌權」期間，康宏擁有六大業務，包括獨立理財顧問業務、借貸業務、自營投資業務、資產管理業務、企業融資業務及證券交易業務。消息指，康宏2017年業績急速惡化，主要由於自營投資業務虧損急增，由同年中期的1.24億元，增至全年的8.84億元。負責康宏獨立法證調查的富事高諮詢，去年1月發表報告指，康宏的自營投資業務是於2013年初推出，很多謎網公司的聯繫人，獲委任為康宏相關營運附屬公司董事或高級人員，因而獲授予評估及批准有意投資的權利。

此外，富事高發現自營投資業務的上市股權投資過度集中於許多謎網股份，與謎網相關之投資組合過多。據本報了解，2017年該業務大部份的虧損，主要來自「謎網50」的投資，包括中國綠色及已停牌的第一財務等，估計公司最後要為此撥備逾10億元。

IFA業務虧損連續3年收窄

除了投資失利，康宏的主業IFA業務虧損亦擴大。消息指，IFA業務於2017年蝕4.99億元，2016年則蝕約2.2億元。根據康宏2017年中期報告顯示，公司擁有48億元資產，及8億元現金。但由於六大業務都錄大幅虧損或盈利下跌，令公司資產淨值半年間蒸發近70%，僅剩約15億元。

曹貴子「落馬」後，康宏主要股東「台灣幫」富邦金融委任自己人主導董事局，同時重整公司架構，並專注於IFA業務，令該業務虧損漸見曙光，虧損逐年收窄至2018年蝕2.3億元，2019年進一步降至約4,000萬元。

不過，「台灣幫」和「深圳幫」佳兆業（1638）太子爺郭曉群陣營的董事局鬥爭，亦同時令公司的法律及專業費用等營運成本大幅增加，導致公司連續3年錄巨額虧損。

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