【本報訊】新年過後，市區新盤混戰爆發，會德豐地產啟德新盤Grande Monaco昨日公開示範單位，今日開價，本周五起收票，料月內賣樓。

會德豐常務董事黃光耀表示，Grande Monaco首張價單超過50伙，涵蓋各類戶型，會維持一期推盤策略，提供一按及二按。價錢參考一期的成交價及同區一手盤價。

曦臺買家撻定損失76萬

項目昨開放一個無改動示範單位，以1A座28樓A室為藍本，實用827方呎三房套房間隔。單位入門右側為長形傳統梗廚，內連儲物室連廁所。客飯大廳空間偌大，從大門至露台長7.25米。另外，單位一條走廊貫穿三間睡房，兩客房間隔方正。而主人套房內連套廁，附有方形衣櫃位可放置衣櫃或梳妝枱。

個別買家看淡後市撻定離場。宏安（1243）等發展的油塘新盤曦臺錄撻定個案，買家一年蝕逾76萬元離場。成交冊顯示，曦臺2座5樓B室，實用700方呎，連311方呎平台，採三房套房間隔，原在去年2月以1,528.3萬元成交，呎價21,833元。買家選用150天成交期付款，可申請發展商最多七成之樓按。惟交易昨日終止，料損失5%定金即76.4萬元。

而帝國及小輪（050）發展的屯門青山灣帝御．嵐天亦首錄撻定，單位為6座16樓3室，實用324方呎一房；原於2月6日首輪銷售，以501.67萬元售，惟買家簽臨約後棄定，遭沒收約25萬元。