經常聽到的一個說法，是量化寬鬆「無限印銀紙」，導致貨幣貶值，是以供應有序有限的加密貨幣價值上升。

這個說法，值得商榷。

貨幣有否貶值，要看物價。綜觀各大消費物價指數，過去一年通脹率仍處於極低水平，普遍不到2%的長遠目標。也就是說，以美元為首的貨幣購買力沒有大變，還是可以換到大致一樣的一籃子貨品。疫情初期，供應大跌遇上量化寬鬆，價格升幅或會受到抑制，但隨着經濟重啟，生產收復大部份失地，通脹還是未見影蹤，可見無論是美元還是其他主要貨幣，在央行大力放水之下，都未見明顯貶值。

當然，通脹也許只是時辰未到，加密貨幣表現突出，只是反映通脹預期而已。近日國債息率普遍回升，一個解讀就是市場預期通脹重臨，於是名義利率增加。不過，息率升幅甚微只有幾十點子，所謂的通脹預期，大概只是疫情消退後，通脹率有望超越2%，讓貨幣政策重回正軌而已。相當有限的預期改變，不足以解釋加密貨幣的驚人升幅。

無論是看數據還是經濟邏輯，暫時也找不到量化寬鬆和加密貨幣的明顯關係。比特幣、以太幣等越升越有，我認為更有力的解釋是無論是散戶還機構投資者，參與其中的人數越來越多，而人數越多網絡越大，加密貨幣的功能就越見吸引，令其作為另類貨幣制度的成功機會大增，價值隨之上升。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

http://fb.com/economics3.0/

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