政府將於今日公佈最新失業率，隨著第四波疫情爆發，坊間預期失業率將會突破7%，再創逾16年新高。不過，有大型企業逆市請人，新世界（017）宣佈將於3月舉辦大型招聘會，就旗下多項業務增聘逾千個職位，包括口罩推廣研發、皇都戲院保育大使等，帶頭創造就業機會。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛指，面對疫情莫大的衝擊，料失業潮會重臨香港，為配合集團長遠發展故增聘逾千人，冀為失業或求職的市民帶來希望，並能夠起到帶頭作用，影響更多企業增聘人手，集合商界力量，令經濟盡快復甦。

新世界又指，招聘會將於3月13日舉行，因應新世界保育皇都戲院及機場航天城大型綜合項目11 SKIES 即將落成，將招聘相關人手，包括皇都戲院保育大使、口罩「Masketing」及研發專員、ESG 策略師、11 SKIES旅遊發展策劃師、數碼媒體策略師、K11卓越服務大使、兒童活動策劃員、運動課程策劃員及見習企業家等，個別職位月薪達10萬元。

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