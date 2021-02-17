【本報訊】華人置業（127）昨日公告，前主席「大劉」劉鑾雄妻子、今年41歲的「甘比」陳凱韻，接替其胞姊陳詩韻出任公司行政總裁，至於後者同時辭任執董，董事局剩下甘比、其妹陳諾韻及老臣子林光蔚為執董，非執行董事包括劉鳴煒及劉鑾雄妹妹劉玉慧。

本報向華人置業查問詳情，發言人回覆指「自行參閱公司通告」。據服務協議，甘比有權收取每年10萬元酬金，每年作檢討，參照職務與責任及當時市況釐定，亦可享有由集團批准之酌情花紅及其他福利。

入股恒大汽車袋逾百億

甘比早年出身《蘋果日報》娛樂版記者，曾居住大圍顯徑邨，早年因緣際會下認識大劉，2002年起加入華置聯營公司，從事化妝品業務包括「雙妹嚜」產品；2016年與大劉結婚，次年起出任華置執行董事。不久獲大劉轉贈多項資產，包括與3名子女劉仲學、劉秀樺及劉秀兒持有的華人置業14.3億股或74.99%股權，市值約57億元，中國恒大（3333）約3.1億股或2.42%股權，市值約53億元，另私人持有尖沙嘴The One商場全幢，以及多項獨立屋等物業，搖身一變成為本地女富豪。

近年，甘比進行多項投資，多與中國恒大有關，包括去年初以80億元向華置購入包括中國恒大在內的多項內房債券及票據、年底又以45億元入股旗下恒大物業（6666），佔上市後4.97%股權；上月底，又斥30億元入股恒大汽車（708），佔1.13%股權，至今獲利逾百億元。