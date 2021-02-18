市場消息指，諾輝健康（6606）昨晚向各大券商發電郵，指港交所（388）要求券商提交所有成功中籤諾輝的客戶資料，包括姓名及身份證明文件號碼等。有業界人士指，有關要求罕見，估計或涉及監管機構擬嚴厲打擊近期重複申請急增的現象。本報向多間券商查詢，輝立、信誠及富途代表回覆，指未能確認是否收到電郵。港交所表示，不評論個別公司。

投資者學會主席譚紹興指，監管機構打擊新股重複申請，相信會令之後新股的認購人數大減，首日掛牌股價將回復理性。他又指，若諾輝中籤者被揭因重複申請而獲得股份，由於是「一手」股份，理論上監管機構有權取消該人士持有的涉事股份，即使已出售，亦需要作賠償。

諾輝健康今日（18日）上市，有超過106萬人申請認購，超額認購4132倍，但一手中籤率僅2%，大戶「頂頭槌飛」都最多只獲分配1至2手，引起市場嘩然。由於貨源極乾，帶動諾輝健康首日升215%，一手賬面賺28,670元，升為史上第二大賺錢王，僅次97年上市的北京控股（392）。

以諾輝為例，過往必穩中最少一手的乙組客（認購500萬元以上），今次要斥資5,386萬元認購4,000手才穩獲一手。諾輝今次有約3萬人認購乙組頭（認購20萬股），只有約1.4萬人獲分配一手。假設其他落空的乙組頭客都以孖展1厘息認購，單是一個組別的孖展損失就達近1,500萬元。

事實上，上市規則有要求發行人及包銷商等鑑別及拒絕重複認購，負責處理新股認購分配的過戶處在收到所有認購申請後，若有同一姓名並使用同一身份證明文件號碼作多於一次認購，即被視為重複申請。諾輝健康今次有逾107萬人認購，發現1.1萬份重複申請，最終有效認購人數為106.3萬，佔申請認購總數約1%，比例較以往多人認購的新股為高。

不過，重複認購新股的漏洞存在已久，在現行機制下，券商代客認購新股，未有規定必須提交客戶姓名及其身份證明書號碼，不少券商會改為遞交內部參考名稱及編號，故無法杜絕重複申請，此外，市場近期盛傳，有非香港人漁翁撒網式，利用不同的身份證明文件，在本港不同券商開設戶口認購新股，由於各券商沒有中央機制核對客戶是否有利用其他戶口認購，即使提交客戶姓名及其身份證明書號碼，過戶處亦可能未必能識別重複認購，亦令「分身」認購人數增加，導致近期上市的新股，例如快手（1024）、諾輝等中籤率奇低，對其他投資者亦不公平。

公共專業聯盟財經政策發言人甄文星認為，應規定若券商代客認購新股，必須提交客戶姓名及其身份證明書號碼，雖然未必能完全杜絕重複認購，但至少能起到阻嚇作用。不過，他坦言，違反上市規則重複認購不屬於欺詐，港交所亦沒有對個別投資者執法權力，因此相信個人投資者被追討的機會不大。他相信，今次港交所的舉動，主要是對券商敲響警號，因券商為證監會持牌人士，由證監會規管，以重複申請或涉及券商內控制度失誤，有機會被監管機構發信警告。

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